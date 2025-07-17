Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


17 Temmuz 2025 12:40
Kamu İşçisi- Memur ayrımı kalksın Kamu Çalışanı

Kamu işçisi ve Memur ayrımı kalksın. Kamu çalışanı adı altında tek bir ünvan olsun. Özlükleri de kamu işçisindeki özlükler kalsın. Memura ancak bu şekilde iyileştirme getirilebilir. Tediye ikrami yol yemek ve zam ormanlarımız kamu işçisiyle aynı olsun ve statü altında birleşsin bu iki grup. Bence güzel fikir :)


Kpsbirincisi
Genel Müdür
17 Temmuz 2025 12:58

Benimkine ketçap olmasın, sadece sos mayonez, biraz da soğan olsun.


m.r_f
Şube Müdürü
17 Temmuz 2025 13:12

Ay ben orman yiyemem, benimkinde de orman olmasın lütfen :D


yenibasladım
17 Temmuz 2025 13:16

Maalesef genel olarak tüm memurların özlük hakları nasıl iyileştirilir şu an diye düşündüğümde aklıma gelen tek çözüm bu gibi :D zam oranları ve diğer özlükleri bizden iyi. Hem düşününce işçi zam pazarlığı memur zam pazarlığı gibi 2 ayrı bürokrasi oluşturmamış oluruz tasarrufta var burada diye yürüsek bir şeyler çıkmaz mı :)

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