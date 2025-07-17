Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


17 Temmuz 2025 12:45
İl dışı mazarete kontenjan açılır mı?

arkadaşlar malum norm sıkıntısı var..il dışı mazeretten Samsun'u isteyeceğiz.. Geçen sene az da olsa yer açılmıştı..Bu sene nasıl olur.? İl emri inş olur ama ona bırakmadan yerler açılır mı..


TürkDili&Edebiyatı
Daire Başkanı
17 Temmuz 2025 13:56

Branşınıza bağlı hocam. Mdr yrd ataması, emekli olanlar derken inşallah gönlünüze göre bir yer olur.


AMET55
Aday Memur
18 Temmuz 2025 15:10

inş hocam teşekkür ederim

TürkDili&Edebiyatı, Dün

Branşınıza bağlı hocam. Mdr yrd ataması, emekli olanlar derken inşallah gönlünüze göre bir yer olur.

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