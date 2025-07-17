Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


17 Temmuz 2025 12:45
il emri kontenjan

arkadaşlar malum norm sıkıntısı var..il dışı mazeretten Samsun'u isteyeceğiz.. Geçen sene az da olsa yer açılmıştı..Bu sene nasıl olur.? İl emri inş olur ama ona bırakmadan yerler açılır mı..

Çok Yazılan Konular

Ünvansız öğretmenlere yapılan haksızlıkYolluk ne zaman yatar?ÖMK'da Yeni Kılavuz Bekleyişi (Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik)Memurlukta geçen sürelerin Uzman Öğretmenlik'te dikkate alınmaması??Mazeret ataması sonuçları ne zaman açıklanır?Geri zekalıya anlatır gibiİl emri için iptal hakkı da tanınıyor mu?Yeni gittiğim yerde promosyon alabilir miyim?Yöneticilikten Ayrılanların Yeniden GörevlendirilmesiE bordro hatalimi

Sözlük

ata adası 1 domuz damı 1 Sana hiç o gözle bakmadım 1 gülbeşeker 2 erkek 2 2025 ODTÜ mezuniyet pankartları 3 müziğin kalbi 4 bir insanın bu hayatta başına gelebilecek en güzel şeylerden bir 3 Sözlük yazarlarını sözlüğe bağlayan nedenler 4 ele hoş 1

Son Haberler

Tunç: Bir kadın ne kadar güçlüyse adalet de o kadar güçlüdürIrak'taki yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajıYerlikaya: Düzensiz göçmen tespit oranı yüzde 1,8'e düştü16 Yaşındaki Şahıs Kız Kardeşini Döverek ÖldürdüCumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Koreli mevkidaşı ile görüştü

Editörün Seçimi

2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranı