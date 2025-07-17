Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


17 Temmuz 2025 12:48
12 ile 16 bin zam taslak aşaması
12 bin ile 16 bin arasında bir ek ödeme yapılacağına dair taslak dolaşıyor her yerde jandarma ve EGM var taslak metininde. benimde inceleme imkanım oldu bu sunumu, imzaya sunulduğu yönünde duyumlarda var. tabiki hepsi duyum umarım güzel bir sonuç çıkar.

KenanKomutan32
Aday Memur
17 Temmuz 2025 12:59

Hazırlanan taslak bence uydurma çünkü hesap hataları felan var. Böle bir çalışma da devlet hata yapar mı yapmaz


amansızkartal
Aday Memur
17 Temmuz 2025 13:07
taslak nerede paylaşma şansın var mı
Toplam 2 mesaj

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