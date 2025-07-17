12 ile 16 bin zam taslak aşaması

12 bin ile 16 bin arasında bir ek ödeme yapılacağına dair taslak dolaşıyor her yerde jandarma ve EGM var taslak metininde. benimde inceleme imkanım oldu bu sunumu, imzaya sunulduğu yönünde duyumlarda var. tabiki hepsi duyum umarım güzel bir sonuç çıkar.

12 bin ile 16 bin arasında bir ek ödeme yapılacağına dair taslak dolaşıyor her yerde jandarma ve EGM var taslak metininde. benimde inceleme imkanım oldu bu sunumu, imzaya sunulduğu yönünde duyumlarda var. tabiki hepsi duyum umarım güzel bir sonuç çıkar.