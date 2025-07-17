Atanma ve Askerlik

Hocalarım merhaba. 2024 KPSS'de kendi branşımda derece yaptım. Mülakatımda da soru bilememe vb. gibi bir problem yaşamadım. O yüzden çok yüksek ihtimalle atanacağımı düşünüyorum.

Ancak 4 Temmuz'da askerlik tecilim bitti ve yoklama dönemindeyim. Yani yılbaşına kadar tecilliyim denilebilir. Ancak yılbaşından sonra göreve başlatırlarsa yoklama kaçağı olacağım.

Benim planım Aralık ayında muayene olup en uzak celp dönemini seçmek. Ardından aday öğretmenlik teciliyle 6 ay-1 yıl daha askerliği erteleyip bedelli yapmak. Ancak kafamda bazı sorular var:

-Celp dönemi seçtikten sonra aday öğretmenlik tecili yapılabilir mi?

-Aday öğretmenlik tecili için esas olan tarih atama tarihi mi, göreve başlama tarihi mi?