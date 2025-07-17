Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


17 Temmuz 2025 12:48
Atanma ve Askerlik

Hocalarım merhaba. 2024 KPSS'de kendi branşımda derece yaptım. Mülakatımda da soru bilememe vb. gibi bir problem yaşamadım. O yüzden çok yüksek ihtimalle atanacağımı düşünüyorum.

Ancak 4 Temmuz'da askerlik tecilim bitti ve yoklama dönemindeyim. Yani yılbaşına kadar tecilliyim denilebilir. Ancak yılbaşından sonra göreve başlatırlarsa yoklama kaçağı olacağım.

Benim planım Aralık ayında muayene olup en uzak celp dönemini seçmek. Ardından aday öğretmenlik teciliyle 6 ay-1 yıl daha askerliği erteleyip bedelli yapmak. Ancak kafamda bazı sorular var:

-Celp dönemi seçtikten sonra aday öğretmenlik tecili yapılabilir mi?

-Aday öğretmenlik tecili için esas olan tarih atama tarihi mi, göreve başlama tarihi mi?

Çok Yazılan Konular

Ünvansız öğretmenlere yapılan haksızlıkYolluk ne zaman yatar?ÖMK'da Yeni Kılavuz Bekleyişi (Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik)Memurlukta geçen sürelerin Uzman Öğretmenlik'te dikkate alınmaması??Mazeret ataması sonuçları ne zaman açıklanır?Geri zekalıya anlatır gibiİl emri için iptal hakkı da tanınıyor mu?Yeni gittiğim yerde promosyon alabilir miyim?Yöneticilikten Ayrılanların Yeniden GörevlendirilmesiE bordro hatalimi

Sözlük

olay ufku 1 Sözlük yazarlarını sözlüğe bağlayan nedenler 4 ele hoş 1 günün filmi 1 mutluluk veren kokular 3 Sana hiç o gözle bakmadım 1 telefonun şarjını bitiren davranışlar 1 şu an çalan şarkı 3 spotify 1 cümleleri seçmek 1

Son Haberler

Tunç: Bir kadın ne kadar güçlüyse adalet de o kadar güçlüdürIrak'taki yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajıYerlikaya: Düzensiz göçmen tespit oranı yüzde 1,8'e düştü16 Yaşındaki Şahıs Kız Kardeşini Döverek ÖldürdüCumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Koreli mevkidaşı ile görüştü

Editörün Seçimi

2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranı