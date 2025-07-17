Vitiligo hastalığından dolayı dilim belirtir rapor alan var mı?

Ellerimde ve vücudumun çeşitli yerlerinde lokal vitiligo mevcut(doktorun tanısı bu şekilde) bunla alakalı dilim başvurusu yapabilir miyim? süreç, sonuç nasıl olur? daha önce yaşıyan var mı?

Ellerimde ve vücudumun çeşitli yerlerinde lokal vitiligo mevcut(doktorun tanısı bu şekilde) bunla alakalı dilim başvurusu yapabilir miyim? süreç, sonuç nasıl olur? daha önce yaşıyan var mı?