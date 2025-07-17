Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


17 Temmuz 2025 13:24
Vitiligo hastalığından dolayı dilim belirtir rapor alan var mı?
Ellerimde ve vücudumun çeşitli yerlerinde lokal vitiligo mevcut(doktorun tanısı bu şekilde) bunla alakalı dilim başvurusu yapabilir miyim? süreç, sonuç nasıl olur? daha önce yaşıyan var mı?

albatros 33
Aday Memur
17 Temmuz 2025 13:28

Var . Özellden yaz


Pls10
Aday Memur
17 Temmuz 2025 14:19
yazdım
albatros 33, 2 saat önce

Var . Özellden yaz

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Zam hayırlı olsunİcralık polislerMazeret ataması 2025İlişikler kesildi mi herkesinEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerAmiri dövmek2025 banka promosyonuEski Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkayaİstanbul tercih dışıMaaş yatar yatmaz eksiye düşme sorunsalı

Sözlük

domuz damı 1 bir insanın bu hayatta başına gelebilecek en güzel şeylerden bir 3 biblichor 1 gülfeşan pabucu yarım,çık dışarıya oynayalım 1 uykusuz şekilde işe gitmek 1 Kendimizle ilgili şikayetlerimiz 3 ata adası 1 spotify 1 güne bir söz bırak 2 belirsizlik ilkesi 1

Son Haberler

İstanbul'da Araçtan Havaya Ateş Açan 7 Kişi GözaltındaAort hastalığı olan hasta '6 santimetrelik' kesiyle tedavi edildiKKTC'de zengin rezervli yeni içme suyu kaynağı bulunduBIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükselişle Öne ÇıktıYÖKDİL/2 Sınavı Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

Editörün Seçimi

2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranı