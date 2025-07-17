Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : gül-feşan


17 Temmuz 2025 13:38
Teknisyen Özel Hizmet Tazminatı ?

Merhaba arkadaşlar. Ben İlçe Milli Eğitim bünyesinde Teknisyen kadrosunda çalışmaktayım. Derece/Kademe 1/1. Bu kadroya Meslek Lisesi mezunu olarak atandım. Daha sonra Mesleki bölüm olmayan 2 yıllık Önlisans Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümünü bitirdim. KBS' de Özel Hizmet Tazminat oranım 64 olarak hesaplanıyor. Bu doğru mu ? Cevaplarınız için teşekkür ederim.

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