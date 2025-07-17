Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


17 Temmuz 2025 13:53
2026 idareci ataması nasıl olacak?

Yeni yılda idareci atamalari nasıl olacak. Akademiye mi gidilecek sınavdan sonra


Memleketinogretmeni
Daire Başkanı
18 Temmuz 2025 22:24

Yönetmeliği bekleyeceksiniz hocam her yıl değişiyor.

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