Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


17 Temmuz 2025 13:53
2026 idareci atamasi
Yeni yılda idareci atamalari nasıl olacak. Akademiye mi gidilecek sınavdan sonra

Çok Yazılan Konular

Ünvansız öğretmenlere yapılan haksızlıkYolluk ne zaman yatar?ÖMK'da Yeni Kılavuz Bekleyişi (Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik)Memurlukta geçen sürelerin Uzman Öğretmenlik'te dikkate alınmaması??Geri zekalıya anlatır gibiMazeret ataması sonuçları ne zaman açıklanır?İl emri için iptal hakkı da tanınıyor mu?Sözleşmeli öğretmen kadroya geçiş süreci ?Yeni gittiğim yerde promosyon alabilir miyim?Yöneticilikten Ayrılanların Yeniden Görevlendirilmesi

Sözlük

Sana hiç o gözle bakmadım 1 Ruhun Şarkı Söylerse,hayat seni mutlaka dansa kaldırır. 3 cümleleri seçmek 1 hiç ışık yok 1 bi mola radyo yayını 4 kek 1 günün filmi 1 insignia 2 spotify 1 özlü söz 1

Son Haberler

İstanbul'da Araçtan Havaya Ateş Açan 7 Kişi GözaltındaAort hastalığı olan hasta '6 santimetrelik' kesiyle tedavi edildiKKTC'de zengin rezervli yeni içme suyu kaynağı bulunduBIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükselişle Öne ÇıktıYÖKDİL/2 Sınavı Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

Editörün Seçimi

2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranı