KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Cüneyt Barışoglu


17 Temmuz 2025 14:27
32.DÖNEM POMEM KAZANANLARIN SÖZLÜ MÜLAKAT ANILARI

Arkadaşlar gelecek dönem girecek arkadaşlara yardımcı olmak amacıyla açtım konuyu. Mülakat anılarınızı paylaşmanızı isterim teşekkürler

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