Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


17 Temmuz 2025 14:46
8 yıla 1 derece
Bu yıl toplu sözleşmenin konusu olması gerekli en son 2015 de çıkmış

Çok Yazılan Konular

2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiKamu işçisi zam teklifi ;)İşçi İş BırakmaÇok Şükür PKK Terörü Bittiğine Göre...Enflasyon farkı hakkında..Doğum İzni Uzatılacaktı o iş ne oldu?Kamu İşçisi- Memur ayrımı kalksın Kamu ÇalışanıMaaş haczi ek hesapKamuda Taşra Uzmanlarının Maaş Düzenlenmesi

Sözlük

2025 ODTÜ mezuniyet pankartları 3 ata adası 1 özlü söz 1 Tanısan seversin 1 klan 1 taş kalpli 3 uykusuz şekilde işe gitmek 1 spotify 1 müziğin kalbi 4 kek 1

Son Haberler

İstanbul'da Araçtan Havaya Ateş Açan 7 Kişi GözaltındaAort hastalığı olan hasta '6 santimetrelik' kesiyle tedavi edildiKKTC'de zengin rezervli yeni içme suyu kaynağı bulunduBIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükselişle Öne ÇıktıYÖKDİL/2 Sınavı Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

Editörün Seçimi

2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranı