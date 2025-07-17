Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


17 Temmuz 2025 15:29
şehir hastanesi
izmir şehir hastanesinde idari birimde yeni atanan tıbbi sekreterim maaş nasıl olur sizce ikinci ay için teşvik taban durumlarını merak ediyorum

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