Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


17 Temmuz 2025 15:53
Bir memurun kaşınması

Kurum içerisinde bir memur var,herif millete hakaret ediyor,sabah akşam dedikodu yapıyor,iftira atıyor,siyasi ve mezhep tartışmaları açıyor,kavga etmeye yer arıyor.Birçok berbat özelliği var.Birkaç defa sert dille uyardım,başkaları da ona hakaret etti ama herif de utanma duygusu da yok.Vursan bela,sövsen ayrı bela olur başına.Dışarıda olsa biraz daha rahat davranabiliriz ancak memur iken özellikle de henüz kadroya geçmemişken yanlış bir şey de yapmak istemiyorum.Böyle bir durumda yapılması gereken nedir sizce? Şikayet etmeyi hiç sevmiyorum,okulda bile birbiririmizi şikayet etmemiş öğrencilerdik ama nasıl bir yol izlemek gerekir,bilemedim

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