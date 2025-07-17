Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : Lanet


17 Temmuz 2025 15:56
3+1 Eş Durumu Hk. (Acil)

Merhaba, ben 3+1 sözleşmeli sağlık personeliyim. 1 yılımı tamamladım. Eşim de kadrolu öğretmen. eğer eşimin tayini çıkarsa ben onun yanına eş durumu yapabilir miyim?

Biraz araştırdım 1 yılın doldu ve eşin kadrolu o yüzde gidersin diyen de var, 3 senen dolmalı diyen de. Doğrusu nedir?


bilgisayartekniker
Memur
17 Temmuz 2025 16:17

sayın hocam normalde kadrolu çalışan sözleşmeli çalışanın yanına gidebilir,eğer sözleşmeli gitmek istiyorsa 4 yılı doldurması gerekiyor.

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