Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


17 Temmuz 2025 16:29
Aynı Bakanlık İçerisinde Kurum Değişikliği

Herkese Merhaba.

Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatında 5 yıldır teknik personel olarak görev yapmaktayım. Yine bakanlığın TİGEM, DSİ, Orman İşletme ve Doğa Koruma Milli Parklar gibi birimlerine geçiş yapmam mümkün müdür? Çevremde soruşturduğumda herkes anlaşmış gibi torpil olmadan olmaz diye cevaplıyor. Tecrübesi ve bilgisi olan kişiler yardımcı olursa sevinirim.

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