Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


17 Temmuz 2025 16:47
adalet hizmetleri sınıfı olmazsa

güncel olarak kamu kurumlarında içinde yoğunluk ve sorumluluğa göre en düşük maaşı katipler alacak, polisler sesini duyurdu 12 bin ek zamdan bahsediliyor, adalet personeli ise "çalışmalar devam ediyor"

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