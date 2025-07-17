KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan


17 Temmuz 2025 17:54
2025/1 Merkezi Atama Hukukçular İçin İcra Memurluğu

2025/1 merkezi atamada 10 tane hukukçu icra memuru olarak alınıyor, sizce puanlar kaça düşer?

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