Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : gül-feşan


17 Temmuz 2025 17:54
Engelli Ehliyeti

Arkadaşlar bundan 7 8 yıl öncesinde emniyete gittim normal olan ehliyetimi yenilemek icin.Polis arkadaş engelli olduğumu öğrenince ehliyetime el koydular engelli ehliyet cikarmami söylediler.Simdi ben engelli ehliyetimi nasıl çıkarabilirim?

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