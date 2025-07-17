Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


17 Temmuz 2025 18:08
ZAM YALANI.! İNSANLARIN UMUT BAĞLAMASI

Bu zam yalanını Başlık olarak açtı Lüzumsuzun biri sonra çekti gitti kayboldu, tüm memurlar da Polise gülüyorlardır.! Arkadaşlar ZAM verecek olan verir, Ekimde Kasımda çalışma var diye GAZ'ınızı aldıklarının farkında mısınız.! Bakanlık yetkilileri şöyle dedi böyle dedi:) Kim abi bu Bakanlık yetkilileri:) Bekçilere ne ara Çalışma yapıldı da Kanun çıkarıp 8 saatten fazla çalışamaz, ek görev yazılamaz maddesi eklediler.! Bu işler çalışmayla olsaydı ohooo.! Zam verecek adam bugün de verir, Çalışma şartlarını düzeltecek adam bugün de düzelir.! Yıllardır harika maaşımız vardı, harika Çalışma şartlarımız vardı da sadece son 6 aydır kötüymüş gibi yok Çalışma yapıyoruz, yok kurul kuruyoruz falan filan:)


PHILIPS42
Şube Müdürü
17 Temmuz 2025 18:15
Yorum yapma zam olmayacak derken sağlam kaynağın varsa onu yaz gerisi hikaye

onlythemiracle
Şef
17 Temmuz 2025 18:18

Hoşt. Sen önce Türkçeni düzelt


pomem bekleyen masum
Memur
17 Temmuz 2025 18:26

Boş insan bakan kendi açıkladı hafta sonu maaşları esitleme çalışmamız var diye jandarmanın maaşını düşürecek halleri yok


Ümitin
Aday Memur
17 Temmuz 2025 18:31

Kardeş durun bu arkadaşları rahatsız etmeyin,olumsuz olanlar burda takılsın rahat rahat yazsınlar birbirlerinin yazdıklarını okusunlar öbür başlıkları rahatsız etmesinler

pomem bekleyen masum, 52 dk. önce

Boş insan bakan kendi açıkladı hafta sonu maaşları esitleme çalışmamız var diye jandarmanın maaşını düşürecek halleri yok

Toplam 4 mesaj

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