Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


17 Temmuz 2025 18:21
Soru

31 Ocak 2023 yılında Hastanede 4 /B sözleşmeli memur olarak işe başladım 2026 da kadroya geçiyorum ama il dışı görevlendirme yapma durumun var.Eğer ki görevlendirme olursa ben 2026 ocakta kadroya gececektim ama görevlendirmeden dolayı yaklaşık 6 aylık süreyi hatta tayin istemek için 3+1 yani 1.5 yıllık süreyi ilk atandığım yerde mi tamamlamam gerekiyor ???

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