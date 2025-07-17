Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


17 Temmuz 2025 19:04
Bakanlığın Dikkatine

6 yıllık zabıt kâtibiyim, şuan aldığım zamlı maaşım 52 bin civarı, haftada zibilyon tane, talep, iş, duruşma, karar vs. işlerle uğraşıyoruz, yetmiyor amirin mobingleriyle uğraşıyoruz, biz sıradan bir büro personeliyle eş değiliz, bakanlığın artık bunu anlaması ve bize gereken desteğin, yardımın maaş artışının yapılması lazım, ben bir nüfus bir sgk yada benzeri bir kurumun personeliyle BİR TUTULUP AYNI MAAŞI ALAMAM. Ne kadar işi halledersek bir tık üstüne zorlanıyoruz ve bıktık artık, zabıt kâtibi YARIŞ ATI değildir, BÜRO PERSONELİ hiç DEĞİLDİR. Artık kısır bir döngüdeyiz, kendimizi çeviremiyoruz, zorlu koşullar, yoğun iş ve mobing altında ezilen PERSONELE SAHİP ÇIKMA ZAMANI, BİŞEYLERİN ARTIK DÜZELTİLMESİ LAZIM.


p0stakodu33
Aday Memur
17 Temmuz 2025 19:06

+ olarak hangi memur 2 adım ötesinde 2 amirle çalışıyor, bizlerin yaşadığı bu hayat reva mıdır?

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