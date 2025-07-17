KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan


17 Temmuz 2025 19:15
Sınavsız 2. üniversite kayıtları başlıyor

yüksek puan alıp atanamayanlar için müthiş bir imkan. 2,5 senede bitiyor. iibf bölümü okuyup kolayca atanabilirsiniz.

Çevrim İçi (Online) Başvuru ve Kayıt Tarihi 21 Temmuz - 17 Ekim 2025

ayrıntılar;

https://forum.memurlar.net/konu/2571476/ikinci-universite-kayitlari-18-ekimde-bitiyor.html


the back of furkan
Şube Müdürü
17 Temmuz 2025 19:19

İkinci Üniversite kayıtları 18 ekimde bitiyorİİBF bölümü okuyup kolay yoldan atanmak isteyen lisans mezunu arkadaşlar bu fırsatı kaçırmayın. 2.5 senede bitiyor. Tekrar YKS'ye girmeye gerek yok. Sadece çıkmış sorulara bakarak geçtim çoğu dersi. inkılap, Türk dili ve yabancı dilden de muaf oluyoruz ikinci üni kapsamında. 2.5k civarı harç ücreti var. sınav yeri tercihi yapıp istediğiniz şehirde sınava girebiliyorsunuz. sorusu olan varsa yazsın cevaplarım.

https://ikinciuniversite.anadolu.edu.tr/

burdan kayıt yapıyorsun. muafiyetler otomatik olarak düşüyor sisteme.

vize + final oluyor.

geçme notu 35.

bu videoda da adam anlatmış 2.5 senede nasıl biteceğini.

https://www.youtube.com/watch?v=G-RMMVUBhqo

tavsiyem iibf bölümlerinden birini okumak. çünkü mühendisliğe göre çok daha fazla şehirde kadro açılıyor ve kit kurumlarındaki düz memur maaşı da 657 mühendis maaşı ile hemen hemen aynı.

bunun yanında ben tüm sınavlara aofsoru sitesinden bir gün önce ezberleyip girdim. ve hepsini geçtim sıkıntısız.

sınavlar test oluyor. 20 soru ve 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor. cevap şıkları eşit dağılıyor. mesela bir sınavda doğru cevaplardan 4'ü a 4'ü b 4'ü c 4'ü d 4'ü e şıkkı oluyor. ekampüste de çıkmış soruların hepsi var.


Klndrya
Aday Memur
17 Temmuz 2025 20:03

Mesela hangi kit maaşları muhendisle aynı ve ne kadar bende mühendisim ona göre kayıt yaptıracağım

Toplam 2 mesaj

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