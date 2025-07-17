KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan


17 Temmuz 2025 19:19
Mühendis Nitelik Kodları

Merhaba arkadaşlar,

Atanmayı düşündüğüm bir mühendislik kadrosu için aşağıdaki nitelik kodları benden isteniyor:

-SQL veya PL/SQL bildiğini belgelemek,

-Web tasarımı konusunda belge sahibi olmak.

Üniversite eğitimim sırasında aldığım bazı derslerin içeriğinde bu konulara dair ifadeler yer alıyor. Örneğin:

?HTML ve CSS kullanarak web sitesi tasarımı?

?SQL ile veritabanları üzerinde CRUD işlemleri yapabilir?

Bu içerikler okulun sayfasında görünüyor. Bu durumda transkriptimin bu yeterlilikleri belgelemek açısından yeterli olup olmayacağını merak ediyorum.

Ayrıca bu konuları uzun süredir çalışmadığım için çoğunu unuttum. Atandıktan sonra bu durum sorun olur mu?

Bilgisi veya tecrübesi olan arkadaşlar yardımcı olursa çok sevinirim.

Şimdiden teşekkürler.

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