Gündem \ Motorlu Araçlar
Editörler : supporters.


17 Temmuz 2025 19:26
Sattıgım araç arıza vermiş

Arkadaşlar merhaba, 2 ay önce bir araç sattım ve bu araç 2.ayında motor arızası vermiş.

Alıcı arkadaş aracı bilindik meşhur bir firmada ekspere soktu, araçta bir iki terleme konusu hariç birşey çıkmadı ve aracı sattık. 2 ay sonra beni arayarak aracın motor arızası verdigini söyledi. Mahkemeye verecekmiş beni kusurlu mal sattıgım süphesi gerekçesiyle. Aracımda degişen ya da boyanan parça yok, trameri yok, eksper raporlarında herşey sabit ve detaylı açıklanmış. Ben aracı kullanırken böyle bir problemle hiç karşılaşmadım. Bu durumda bilirkişi kullanıcı hatasımı yoksa gizli ayıp mı olduguna nasıl karar veriyor. Benzer durum yaşayanlar varsa yazabilir mi ?


E.Kayı Han
Editor
17 Temmuz 2025 19:54

İstediği yere versin hiç bi şey olmaz.

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Sattıgım araç arıza vermiş

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