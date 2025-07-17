Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


17 Temmuz 2025 19:34
Jandarma mı gümrük mü?

Şuan jandarma astsubay olarak görev yapmaktayım ancak Gümrük Muhafaza Memurluğunu kazandım, sizce hangisi daha tercih edilebilir meslek, gitmeli miyim ?


JW Argo İzmir 3310
Şube Müdürü
17 Temmuz 2025 20:42
gumrukte jandarma kadar tayin olmaz diye dusunuyorum
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Tarim Bakanlığı ilave kontrol parası hakkindaTarım Bakanlığı RotasyonUlaştırma Bakanlığın nasıl bir kurumTarım ve Orman Bakanlığı 2010 yılından beri Görevde yükselme açmıyor Neden? Neden?İstanbul aile bakanlığı promosyonafadSanayi ve Teknoloji Bakanlığı Genel bilgiticaret bakanlığı gümrük muhafaza memuruAynı Bakanlık İçerisinde Kurum DeğişikliğiJandarma mı gümrük mü?

Sözlük

Yaş aldıkça sadeleşmek 1 cümleleri seçmek 1 gülüşü güzel olan kadın 1 hayvanlar hakkında duyduğunuz en ilginç bilgi 4 ışık 1 olay ufku 1 ata adası 1 uykusuz şekilde işe gitmek 1 özlü söz 1 Kendimizle ilgili şikayetlerimiz 3

Son Haberler

Beşiktaş'ın rakibi Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk olduYÖKAK'ın EQAR Kaydı 2030'a Kadar Uzatıldı!Yarım zamanlı çalışmadan 30 bin memurun yararlanması bekleniyorYazar ve çevirmen Pınar Kür, son yolculuğuna uğurlandıKastamonu'da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü

Editörün Seçimi

2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranı