yarı zamanlı çalışma hk.

cumhurbaşkanının belirttiği üzere memurlara doğumdan ilköğretim çağına kadar yarı zamanlı çalışma hakkı geldi bu çalışma maaşın yarısını mı alacak yoksa tam maaş mı tam maaş olmazsa memur neden yarı zamanlı tercih etsin

cumhurbaşkanının belirttiği üzere memurlara doğumdan ilköğretim çağına kadar yarı zamanlı çalışma hakkı geldi bu çalışma maaşın yarısını mı alacak yoksa tam maaş mı tam maaş olmazsa memur neden yarı zamanlı tercih etsin