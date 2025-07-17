Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


17 Temmuz 2025 20:25
yarı zamanlı çalışma hk.
cumhurbaşkanının belirttiği üzere memurlara doğumdan ilköğretim çağına kadar yarı zamanlı çalışma hakkı geldi bu çalışma maaşın yarısını mı alacak yoksa tam maaş mı tam maaş olmazsa memur neden yarı zamanlı tercih etsin

Gururu65
Genel Müdür
17 Temmuz 2025 20:28

Peki çocuğu olmayan yada çocuğu buyuk olan ne yapsın, onun suçu nedir, o zaman yarı zamanlı calısma deyince, maaşida ona gore düşürülsün,senelik izinleri de iptal edilsin.Bu sekilde galiba hafta da 2,5 gün goreve gelecekler, peki diger memurların suçu nedir.


sphinx80
Memur
17 Temmuz 2025 20:31
malesef bir çok memur bir çok haktan faydalanmadı bunuda öyle düşünmek lazım aile yılıysa nüfusu gençleştirmekse mesele ona göre de imkan sağlamak lazım doğum izninin uzatılması givi

Hırboo
17 Temmuz 2025 20:43
bi duzenlemeden fayfalanamayacak ozellikle erkek memurlara fazladan iş bineceği için maaş artırımına gidilmelidir.

Pelloo
Aday Memur
17 Temmuz 2025 20:47
benim 10 aylik bebegim var, bu hizmetten faydalanmak isterim ama maas yariya dusecekse olmaz tabii. yine de cocugu birakacak kimsesi olmayan anneler icin faydali olacaktir

Balik776
Aday Memur
17 Temmuz 2025 20:48

Ne alakası var ? Erkek olunca aile üyesi olmuyor mu ? Erkek Kadın dememiş memur demiş direk öyle olsa memur annelere izin derdi. Bekarlığı kastediyorsan kadınlarda bekarlık oranı daha fazla çünkü...


Bozkurtbakışlı
Şube Müdürü
17 Temmuz 2025 20:59
senin işini başkası yapacak, sen tam maaş alacaksın. Başka bir arzunuz!
Pelloo, 19 dk. önce
benim 10 aylik bebegim var, bu hizmetten faydalanmak isterim ama maas yariya dusecekse olmaz tabii. yine de cocugu birakacak kimsesi olmayan anneler icin faydali olacaktir

Hırboo
17 Temmuz 2025 20:59
kurumda sonuçta birisi her gunun yarım günü olmayacak onun işi baskalarina binecek, iş yükü artırımı anlamına geliyor bu yüzden maaş değişikliği güncelleme olmalidir
Balik776, 18 dk. önce

Ne alakası var ? Erkek olunca aile üyesi olmuyor mu ? Erkek Kadın dememiş memur demiş direk öyle olsa memur annelere izin derdi. Bekarlığı kastediyorsan kadınlarda bekarlık oranı daha fazla çünkü...


Balik776
Aday Memur
17 Temmuz 2025 21:02

Ek mesai ücreti konusu olabilir. Ama asla memur maası düşmez hayal kurmayın..

Hırboo, 7 dk. önce
kurumda sonuçta birisi her gunun yarım günü olmayacak onun işi baskalarina binecek, iş yükü artırımı anlamına geliyor bu yüzden maaş değişikliği güncelleme olmalidir
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