Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


17 Temmuz 2025 20:27
KÖBF Mantıklı mı ?

Az nema oranlarından dolayı çoğu sistemden çıkmakta sizce bu sistemin artıları ve eksileri neler ?

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