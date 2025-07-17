Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


17 Temmuz 2025 20:41
Memur annelere yarim gun calisma hk
Memurlar cocuklari ilkokula baslayana kadar yari zamanli calisabilecek, haftalik calisma saati 20 saat olacak seklinde cikan haberler dogru mudur? ben 2 hafta once goreve basladim ve 10 aylik bebegim var. bu yururluge girerse ben bundan faydalanabilecek miyim acaba?

engineer.com
Memur
17 Temmuz 2025 20:46
burda maaş da yarıya mı düşücek

Pelloo
Aday Memur
17 Temmuz 2025 20:48
bunu ben de merak ediyorum
engineer.com, 20 dk. önce
burda maaş da yarıya mı düşücek
Toplam 2 mesaj

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