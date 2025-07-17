Memur annelere yarim gun calisma hk

Memurlar cocuklari ilkokula baslayana kadar yari zamanli calisabilecek, haftalik calisma saati 20 saat olacak seklinde cikan haberler dogru mudur? ben 2 hafta once goreve basladim ve 10 aylik bebegim var. bu yururluge girerse ben bundan faydalanabilecek miyim acaba?

Memurlar cocuklari ilkokula baslayana kadar yari zamanli calisabilecek, haftalik calisma saati 20 saat olacak seklinde cikan haberler dogru mudur? ben 2 hafta once goreve basladim ve 10 aylik bebegim var. bu yururluge girerse ben bundan faydalanabilecek miyim acaba?