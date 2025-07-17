Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


17 Temmuz 2025 20:41
yarı zamanlı çalışma bu gece itibariyle resmi gazetede

Evet biz öğretmenler olarak eşte öğretmen...

Nasıl olacak bu durum cocugu bakıcısız büyütebilecek miyiz ?


Bozkurtbakışlı
Şube Müdürü
17 Temmuz 2025 20:44
Yarım zamanlı çalışanlardan kesilen ücretler, tam zamanlı çalışanlara verilirse sorun Yok.

Balik776
Aday Memur
17 Temmuz 2025 20:45

Öyle bir şey asla umma. Memur memurdur. Yarım maaş diye bir sey yok.


Bozkurtbakışlı
Şube Müdürü
17 Temmuz 2025 20:46
Benim tanıdığım lale, jale, hale... Bu gece yarım çalışmanın temelini atmaya başlar! Hoşgeldin Berkacan bebek:))

Bozkurtbakışlı
Şube Müdürü
17 Temmuz 2025 20:51
Bilgisayarı aç, bi kahve al! Sonra Bilgisayarı kapat! Benden bu kadar... Diyecek! O memur benimle çalışacak! Onu öttürürüm...
Balik776, 21 dk. önce

Öyle bir şey asla umma. Memur memurdur. Yarım maaş diye bir sey yok.


Balik776
Aday Memur
17 Temmuz 2025 20:57

Saçmalama öglene kadar çalışmayla bilgisayar açıp kapatmanin ne alakasi var. Öttüremezsin sen memursun seni öttürürler

Bozkurtbakışlı, 15 dk. önce
Bilgisayarı aç, bi kahve al! Sonra Bilgisayarı kapat! Benden bu kadar... Diyecek! O memur benimle çalışacak! Onu öttürürüm...

Yasin.Ozen
Genel Müdür
17 Temmuz 2025 20:58

Ücretin tam verileceğine inanan var mı gerçekten ? :)


bahçesaray
Şef
17 Temmuz 2025 21:00
var
Balik776, 21 dk. önce

Öyle bir şey asla umma. Memur memurdur. Yarım maaş diye bir sey yok.


Balik776
Aday Memur
17 Temmuz 2025 21:02

Komiksin

bahçesaray, 6 dk. önce
var

Bozkurtbakışlı
Şube Müdürü
17 Temmuz 2025 21:03
İş tanımını verirsin eline! İster 20 saatte yapar, ister 40 saatte!!! Bak bakalım ötüyor mu! Ötmüyor mu!
Balik776, 9 dk. önce

Saçmalama öglene kadar çalışmayla bilgisayar açıp kapatmanin ne alakasi var. Öttüremezsin sen memursun seni öttürürler

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