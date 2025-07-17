Memur Yarı Zamanlı Çalışma Hk.

Verilen hakki kullanmayi bile suc sayanlar var saka gibi. dogum yapan annelere 2 ay ucretli izin veriliyor, ilk 6 ay 3 saat, ikinci 6 ay 1,5 saat sut izni veriliyor. oldu olacak verilen bu haktan da feragat edelim insanlar rahatsız oluyor diye.

Verilen hakki kullanmayi bile suc sayanlar var saka gibi. dogum yapan annelere 2 ay ucretli izin veriliyor, ilk 6 ay 3 saat, ikinci 6 ay 1,5 saat sut izni veriliyor. oldu olacak verilen bu haktan da feragat edelim insanlar rahatsız oluyor diye.