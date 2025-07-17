Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


17 Temmuz 2025 21:01
Memur Yarı Zamanlı Çalışma Hk.

Habere göre sadece memurlara var gibi görünüyor, kamu işçilerine vs. yok mu şimdi bu ?


saglıkcıbey
Aday Memur
17 Temmuz 2025 21:05
İş bırakın,greve gidin. Alışıksınız milleti mağdur etmeye

Yasin.Ozen
Genel Müdür
17 Temmuz 2025 21:06

Ben memur mühendisim hocam merak ettim sadece. Açıkçası erkeği de kapsaması iyi olmuş ama ücrette %90 yarı yarıya indirim uygulanır gibi görünüyor.

saglıkcıbey, 2 saat önce
İş bırakın,greve gidin. Alışıksınız milleti mağdur etmeye

saglıkcıbey
Aday Memur
17 Temmuz 2025 21:10
O halde özür dilerim memur kardeşim. İşçi zannettim.
Yasin.Ozen, 2 saat önce

Ben memur mühendisim hocam merak ettim sadece. Açıkçası erkeği de kapsaması iyi olmuş ama ücrette %90 yarı yarıya indirim uygulanır gibi görünüyor.


Balik776
Aday Memur
17 Temmuz 2025 21:11

Memur yevmiyesi yarım hesaplanmaz. Bir gün çalışman o ayın maaşını alman demek. Geri kalan günlerde rapor aldığın veya izin kullanınca senin maaşıni tamamen mi kesiyorlar ?

Yasin.Ozen, 2 saat önce

Ben memur mühendisim hocam merak ettim sadece. Açıkçası erkeği de kapsaması iyi olmuş ama ücrette %90 yarı yarıya indirim uygulanır gibi görünüyor.


ormanci0652
Memur
17 Temmuz 2025 21:12
Maaşlar yarıya inecekse hiçbir anlamı yok ki maaşı tam vermeleri lazım tam verilmeyecekse yapmam çocuk felan

Yasin.Ozen
Genel Müdür
17 Temmuz 2025 21:13

Yahu hocam hiç aklınız eriyor mu tam maaşa ? O zaman kadın erkek komple yarı zamanlı çalışır yani. Hem sadece yaklaşık 30 bin memur diyorlar muhtemelen sağlıklı emniyet güvenlik vs. hariç tutulacaktır. Tam maaş verilmesi mümkün değil çok daha sıkıntı çıkar hatta, iş barışı tamamen bozulur.

Balik776, 2 saat önce

Memur yevmiyesi yarım hesaplanmaz. Bir gün çalışman o ayın maaşını alman demek. Geri kalan günlerde rapor aldığın veya izin kullanınca senin maaşıni tamamen mi kesiyorlar ?


cetek
Şube Müdürü
17 Temmuz 2025 21:14

2 kat maaş vereceklermiş kesin bilgi :D


Balik776
Aday Memur
17 Temmuz 2025 21:15

Hiç birşey olmayacak.. İhtiyacı olanlar kullanacak. Paraya ihtiyaci olanlar ek mesaiden dolayi çalisacak.. Memur yarım maaş almaz. Yasa var kardeşim.

Yasin.Ozen, 2 saat önce

Yahu hocam hiç aklınız eriyor mu tam maaşa ? O zaman kadın erkek komple yarı zamanlı çalışır yani. Hem sadece yaklaşık 30 bin memur diyorlar muhtemelen sağlıklı emniyet güvenlik vs. hariç tutulacaktır. Tam maaş verilmesi mümkün değil çok daha sıkıntı çıkar hatta, iş barışı tamamen bozulur.


Yasin.Ozen
Genel Müdür
17 Temmuz 2025 21:16

Her şeyi düşünen bunu da düşünmüştür boş ver sen. Öyle bir şey olsa cümbür cemaat ne kadar memur varsa yarı zamanlı çalışır.

Balik776, 2 saat önce

Hiç birşey olmayacak.. İhtiyacı olanlar kullanacak. Paraya ihtiyaci olanlar ek mesaiden dolayi çalisacak.. Memur yarım maaş almaz. Yasa var kardeşim.


Balik776
Aday Memur
17 Temmuz 2025 21:19

Sana hak verilmişse sen kullanmayı bilmiyorsan.. Yapacak birşey yok.. Memur yarım çalışıncada devran döner.. Bak hatırla sokağa çikma yasaklarinj

Yasin.Ozen, 2 saat önce

Her şeyi düşünen bunu da düşünmüştür boş ver sen. Öyle bir şey olsa cümbür cemaat ne kadar memur varsa yarı zamanlı çalışır.


Yasin.Ozen
Genel Müdür
17 Temmuz 2025 21:21

Hocam her yerde yarım diye yazıyorlar zaten böyle bir madde varmış mahkemeyle vs. bu hak alınıyormuş falan. Ayrıca ben işçilerle alakalı bir şey sordum başlığa dadandınız yani. Biraz araştırın lütfen, kadın ve erkek yarım zamanlı çalışıp tam maaş alacak akla yatıyor mu sizce ? Hatta 2 si aynı anda dahi çıkamayabilir.

Balik776, 2 saat önce

Sana hak verilmişse sen kullanmayı bilmiyorsan.. Yapacak birşey yok.. Memur yarım çalışıncada devran döner.. Bak hatırla sokağa çikma yasaklarinj


Pelloo
Aday Memur
17 Temmuz 2025 21:23
Verilen hakki kullanmayi bile suc sayanlar var saka gibi. dogum yapan annelere 2 ay ucretli izin veriliyor, ilk 6 ay 3 saat, ikinci 6 ay 1,5 saat sut izni veriliyor. oldu olacak verilen bu haktan da feragat edelim insanlar rahatsız oluyor diye.
Balik776, 2 saat önce

Sana hak verilmişse sen kullanmayı bilmiyorsan.. Yapacak birşey yok.. Memur yarım çalışıncada devran döner.. Bak hatırla sokağa çikma yasaklarinj


Balik776
Aday Memur
17 Temmuz 2025 21:23

Ne zoruna gitti başlığa dadanmak mı ? Yarım maaş mı ? Çıktım bu başlıktan . keşke silebilsem

Yasin.Ozen, 1 saat önce

Hocam her yerde yarım diye yazıyorlar zaten böyle bir madde varmış mahkemeyle vs. bu hak alınıyormuş falan. Ayrıca ben işçilerle alakalı bir şey sordum başlığa dadandınız yani. Biraz araştırın lütfen, kadın ve erkek yarım zamanlı çalışıp tam maaş alacak akla yatıyor mu sizce ? Hatta 2 si aynı anda dahi çıkamayabilir.


M Can
Genel Müdür
17 Temmuz 2025 21:32

Herkesin merak ettiği konu olan maaş konusu.. Açıklamalarda ve haberlerde yarım gün çalışmaya hak kazanan memurların maaşları nasıl olacak konusunda tek kelime yok.

Bu gece yayınlanacak yönetmelikle belli olur.


Yasin.Ozen
Genel Müdür
17 Temmuz 2025 21:37

Her yerde yarım maaş diyor ama dediğiniz gibi işte. Belki %75 falan yaparlar :) Açıkçası daha efektif kullanılması için böyle yapılması lazım ama bu sefer çalışanlar huzursuzluk çıkartabilir. Zaten 30 bin memur diyor muhtemelen çoğu hizmet sınıfı muaf olacak gibi.

M Can, 1 saat önce

Herkesin merak ettiği konu olan maaş konusu.. Açıklamalarda ve haberlerde yarım gün çalışmaya hak kazanan memurların maaşları nasıl olacak konusunda tek kelime yok.

Bu gece yayınlanacak yönetmelikle belli olur.


M Can
Genel Müdür
17 Temmuz 2025 21:45

30 bin memur sözü gerçekten kafa karıştırıcı. Bende tüm memurları kapsamayacak diye anladım bu sayıdan. Sadece öğretmen, doktor ve hemşirelerden ilköğrenim öncesi çocuğu olanların sayısı, açıklanan bu sayının kat kat üstündedir.

Bakalım yönetmelikte, kimlere vuracağı ve maaş konusunda nasıl bir yumurta çıkacak :)

Yasin.Ozen, 1 saat önce

Her yerde yarım maaş diyor ama dediğiniz gibi işte. Belki %75 falan yaparlar :) Açıkçası daha efektif kullanılması için böyle yapılması lazım ama bu sefer çalışanlar huzursuzluk çıkartabilir. Zaten 30 bin memur diyor muhtemelen çoğu hizmet sınıfı muaf olacak gibi.


Hırboo
17 Temmuz 2025 22:14
nasıl hiçbir şey olmayacak 6 yıllik aralarla 3 çocuk 18 yıl memur yarım mesai tam maaş alacak diğerleri bakacak diyorsun yani. kurumda barış bozulur.
Balik776, 2 saat önce

Hiç birşey olmayacak.. İhtiyacı olanlar kullanacak. Paraya ihtiyaci olanlar ek mesaiden dolayi çalisacak.. Memur yarım maaş almaz. Yasa var kardeşim.

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