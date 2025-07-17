Sayın meslektaşlarım cümleten hayırlı geceler. Yarı zamanlı çalışma hali hazırda vardı 2016 dan beri ancak bu gece resmi gazetede yayımlanacak herkesn kullanımı için zemin oluşturuldu zira kimse çocuk yapmıyor artık. Yönetmeliğin içini görmeden sormak istemezdim ancak yine de yorumlara fikirlere ihtiyacım var. 1) Anne baba memur her ikisi aynı anda faydalanabilirmi? 2) Yarı zaman öğleden önce yada sonra diye kurum inisiyatifine mi bırakılır? 3) Maaş Yarı olacak peki sigorta ve yıllık izin nasıl olacak? 4) Tek çocuk var şimdi aldık kurum verdi çocuk 7 yaşına geldi diyelim ve ikinci çocuk oldu o çocuk içinde alınabilir mi? Yani tek seferlik mi? Ben zira ücretsiz izin almayı düşünüyordum şu an çok farklı konular gelişti yourmalırınızı bekliyorum.

Sayın meslektaşlarım cümleten hayırlı geceler. Yarı zamanlı çalışma hali hazırda vardı 2016 dan beri ancak bu gece resmi gazetede yayımlanacak herkesn kullanımı için zemin oluşturuldu zira kimse çocuk yapmıyor artık. Yönetmeliğin içini görmeden sormak istemezdim ancak yine de yorumlara fikirlere ihtiyacım var. 1) Anne baba memur her ikisi aynı anda faydalanabilirmi? 2) Yarı zaman öğleden önce yada sonra diye kurum inisiyatifine mi bırakılır? 3) Maaş Yarı olacak peki sigorta ve yıllık izin nasıl olacak? 4) Tek çocuk var şimdi aldık kurum verdi çocuk 7 yaşına geldi diyelim ve ikinci çocuk oldu o çocuk içinde alınabilir mi? Yani tek seferlik mi? Ben zira ücretsiz izin almayı düşünüyordum şu an çok farklı konular gelişti yourmalırınızı bekliyorum.