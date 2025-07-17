Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


17 Temmuz 2025 21:58
Yarı Zamanlı Çalışma
Sayın meslektaşlarım cümleten hayırlı geceler. Yarı zamanlı çalışma hali hazırda vardı 2016 dan beri ancak bu gece resmi gazetede yayımlanacak herkesn kullanımı için zemin oluşturuldu zira kimse çocuk yapmıyor artık. Yönetmeliğin içini görmeden sormak istemezdim ancak yine de yorumlara fikirlere ihtiyacım var. 1) Anne baba memur her ikisi aynı anda faydalanabilirmi? 2) Yarı zaman öğleden önce yada sonra diye kurum inisiyatifine mi bırakılır? 3) Maaş Yarı olacak peki sigorta ve yıllık izin nasıl olacak? 4) Tek çocuk var şimdi aldık kurum verdi çocuk 7 yaşına geldi diyelim ve ikinci çocuk oldu o çocuk içinde alınabilir mi? Yani tek seferlik mi? Ben zira ücretsiz izin almayı düşünüyordum şu an çok farklı konular gelişti yourmalırınızı bekliyorum.

mervessn
Aday Memur
17 Temmuz 2025 22:04
Güvenlik güçleri yararlanacak mı bu durumdan

Proletariat
Daire Başkanı
17 Temmuz 2025 22:07
Sonuçta 657 ye tabiyiz. Hanımda memur Ben en azından çıcuk ile ilgilenirim Ben almayı düşünüyorum önce yıllık izinlerimi bitirelim önümü göreyim Eylül de herşey daha berrak olacak. Çünkü benim duyumum önce sadece kadınlara doğum sonrası yarı zamanlı idi ama bugün kadın-erkek yani ana-baba diye görünce çok şaşırdım. Bek alacağım inşallah zira zaten para birikmiyor en azında oğlumla zaman geçiririm geçer tozar adımımızı ona göre ayarlarım ALLAH büyük
mervessn, 45 dk. önce
Güvenlik güçleri yararlanacak mı bu durumdan

KenanKomutan32
Aday Memur
17 Temmuz 2025 22:18

Benim çocuk bu sene ilkokula başlayacak bana uyarmı acaba eşim bankacı ben geceden çıkıp hep çocuğa bakıyordum okuldan almalar yemek hazırlama felan filan zor oluyordu günduzde ise oraya buraya bırak izin al öle idare ettik


9köyden kovulan
Aday Memur
17 Temmuz 2025 22:38
polis kalmaz teşkilatta çalışmamak için tek çare çocuk yapmak polis nüfusu uçurur versinler yeterki polise de, şaka bir yana polis hariç yönetmeliğe göre
Toplam 4 mesaj

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Sözlük

şu an çalan şarkı 3 ele hoş 1 2025 ODTÜ mezuniyet pankartları 3 uykusuz şekilde işe gitmek 1 bi mola radyo yayını 4 Kendimizle ilgili şikayetlerimiz 3 biblichor 1 bir insanın bu hayatta başına gelebilecek en güzel şeylerden bir 1 Yaş aldıkça sadeleşmek 1 Ruhun Şarkı Söylerse,hayat seni mutlaka dansa kaldırır. 3

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