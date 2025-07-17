Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


17 Temmuz 2025 22:27
Oyak CEO görevine yeni atama

Evet sevgili üyeler 17 temmuz 2025 itibariyle oyak ceo olarak görev yapan Süleyman Savaş Erdem görevinden ayrılmış/alınmış veya el çektirilmiş bulunmaktadır.

17 temmuz 2025 duyurusuna göre Oyak CEO görevine ak parti kurucu üyelerinden Murat Yalçıntaş göreve başlamış bulunmaktadır.

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