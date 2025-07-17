Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


17 Temmuz 2025 22:40
İl dışı ilişik kesme süresi

Merhabalar. 2025 yaz dönemi il dışı isteğe bağlı yer degistirmeyle başka bir ile tayinim çıktı. Bulunduğum ilin ilçe mem'i ve buna bağlı olarak okulum bir an önce ilişik kesmemi istiyor. Hatta buna yönelik okulum üst yazıyla atanmış olduğum okulu belirterek bir an önce ayrılış işlemlerini yapmamı istediler.

(internetten araştırdığımda çok fazla bilgi kirliliği olduğu için buradan sorup sizlerin de önerisini almak istedim.)

Bazı özel sebeplerden dolayı ilişiğimi temmuz sonunda kesmek istiyordum. İlişik kestikten sonra 15 gün içinde tayinin çıktığı okula başlamak gerekiyor.

Sorum şu şekilde. "1 eylüle kadar ilişiğini kesmesen de olur" diyenler var. Bu kişiler bunu neye dayanak göstererek söylüyor?

Atama kararım tarafıma bugün tebliğ edildi. Buna binaen hemen ilişik kesmek zorunda mıyım? Yoksa ilişik kesmek için bir zamanım var mı? Mesela teblig tarihinden sonra 15 gün içinde ilişik kesmek gerekir gibi.

675 Sayılı Devlet Memurlari Kanunu

Atamalarda görev yerine hareket ve işe başlama süresi:

Madde 62 ? (Değişik: 23/12/1972 ? KHK-2/1 md.)

a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü,

b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini,

izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. Savaş ve olağanüstü hallerde bu süre Cumhurbaşkanı Kararı ile kısaltılabilir.[141]

Yukarıdaki süreler;

1 - Kanuni izinlerin kullanılması veya geçici bir görevin yapılması sırasında başka bir göreve atanan memurlar için iznin veya geçici görevin bitimi,

şeklinde bir kanun maddesi var. Bu kanun maddesine göre nasıl hareket etmemi önerirsiniz?

Şimdiden cevaplarınız için teşekkür ederim.


oylesinebirkisi
17 Temmuz 2025 22:42

Düzeltme*


oylesinebirkisi
17 Temmuz 2025 22:45

Yazdığım konu üzerinde güncelleme yapamadığım için düzeltme:

Toplam 2 mesaj

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