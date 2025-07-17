Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


17 Temmuz 2025 22:50
Kısa far

Kıymetli polis arkadaşlar. Aşağıda linkini verdiğim kısa farı kullanıyorum. Yasaklandı mı acaba? Muayenede de sorun yaratır mı? Teşekkür ederim

https://app.hb.biz/xFVhEHW4n9p8


Mustfa4444
Şef
17 Temmuz 2025 23:03
Link e tıklamayın ne idi belirsiz biri virüslü falan çıkarsa,gitsin sorsun

robokopp
Aday Memur
17 Temmuz 2025 23:04
Geçen hafta muayeneye girdim uzun ve kısalar photon led lambalardı. Xenon değildi. Fakat muayeneden geçmedi. Aracın orjinali sarı lamba orjinali takın öyle gelin dediler lambaları değiştim Tekrar girip öyle geçtim

guardline
Aday Memur
17 Temmuz 2025 23:13

Link hepsiburada android uygulamasına ait. Linkteki ürün photon mono Led modeli beyaz renk şimşek etkili.

Mustfa4444, 1 saat önce
Link e tıklamayın ne idi belirsiz biri virüslü falan çıkarsa,gitsin sorsun

guardline
Aday Memur
17 Temmuz 2025 23:16

Teşekkür ederim. Benim kullandığım ile aynı. Yarın oto elektrikçiye gideyim.

robokopp, 1 saat önce
Geçen hafta muayeneye girdim uzun ve kısalar photon led lambalardı. Xenon değildi. Fakat muayeneden geçmedi. Aracın orjinali sarı lamba orjinali takın öyle gelin dediler lambaları değiştim Tekrar girip öyle geçtim

robokopp
Aday Memur
17 Temmuz 2025 23:19
Aynen aracın orjinali değilse muayene çilesi ile iki kez uğraşmayın elektrikçi 10 dk da değiştiriyor
guardline, 1 saat önce

Teşekkür ederim. Benim kullandığım ile aynı. Yarın oto elektrikçiye gideyim.

Toplam 5 mesaj

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