Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


17 Temmuz 2025 22:59
Taban ödeme

Riskli birimde çalışan ön lisans mezunu bir hemşirenin eline toplamda ne kadar geçmeli? Tayinlerde farklı birimlere geçme şansım var mı? Sağlık bakanlığı mı yoksa şehir hastanesi mi ?


Balik776
Aday Memur
17 Temmuz 2025 23:30

102 bin geçmeli. İstedigin yere isteyebilirsin.

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