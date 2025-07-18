TSK Astsubay Sağlık Raporunda 53/b.1 Maddesinden Elendim ? Geçme Şansı Var mı?

Selamlar arkadaşlar, 2025 yılında dış kaynak astsubaylık sağlık mülakatı sürecine girdim. Tüm branşlardan sağlam geçtim fakat üroloji bölümünde sorun yaşadım. Yapılan böbrek sintigrafisi sonucunda: Sağ böbrek %23 çalışıyor, Sol böbrek %77 çalışıyor. Total %100 Sol böbrek kompansatuvar olarak büyümüş(yani doğuştan sağ küçük olduğu için sol telafi edici olarak büyümüş), idrar ve kan değerlerimin hepsi normal özellikle böbrekle alakalı olanlara baktırdım sadece ancak heyet bana TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'nin 53/b.1 maddesini uyguladı ve "tek böbrekte fonksiyonel bozukluk" tanımıyla elendiler. Raporlarım; Böbreklerimde taş, kist, enfeksiyon yok. Böbrek lokasyonları doğru USG'de parankim kalınlığı ile ilgili farklı değerlendirmeler mevcut.Heyet hastanesinde parankim kalınlığı azalmıştır çıktı sonraki kendi yaptırdığım usgde ise parankim kalınlığı normal çıktı devlet hastanesidir ikiside. 2026 yılında tekrar başvuracağım ve bu sefer daha sağlam bir hazırlık yapıyorum. SORUM ŞU: Benim gibi olup da bu maddeyle elenen ve itiraz edip geçen oldu mu? Ya da bu konuda önerisi olan, aynı durumda olup savunma yapan var mı? Her türlü yorum, tavsiye, örnek vaka, yaşanmışlık çok değerli olur. Lütfen yardımcı olabilir misiniz? Teşekkür ederim şimdiden.

Selamlar arkadaşlar, 2025 yılında dış kaynak astsubaylık sağlık mülakatı sürecine girdim. Tüm branşlardan sağlam geçtim fakat üroloji bölümünde sorun yaşadım. Yapılan böbrek sintigrafisi sonucunda: Sağ böbrek %23 çalışıyor, Sol böbrek %77 çalışıyor. Total %100 Sol böbrek kompansatuvar olarak büyümüş(yani doğuştan sağ küçük olduğu için sol telafi edici olarak büyümüş), idrar ve kan değerlerimin hepsi normal özellikle böbrekle alakalı olanlara baktırdım sadece ancak heyet bana TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'nin 53/b.1 maddesini uyguladı ve "tek böbrekte fonksiyonel bozukluk" tanımıyla elendiler. Raporlarım; Böbreklerimde taş, kist, enfeksiyon yok. Böbrek lokasyonları doğru USG'de parankim kalınlığı ile ilgili farklı değerlendirmeler mevcut.Heyet hastanesinde parankim kalınlığı azalmıştır çıktı sonraki kendi yaptırdığım usgde ise parankim kalınlığı normal çıktı devlet hastanesidir ikiside. 2026 yılında tekrar başvuracağım ve bu sefer daha sağlam bir hazırlık yapıyorum. SORUM ŞU: Benim gibi olup da bu maddeyle elenen ve itiraz edip geçen oldu mu? Ya da bu konuda önerisi olan, aynı durumda olup savunma yapan var mı? Her türlü yorum, tavsiye, örnek vaka, yaşanmışlık çok değerli olur. Lütfen yardımcı olabilir misiniz? Teşekkür ederim şimdiden.