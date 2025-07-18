Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


18 Temmuz 2025 00:17
TSK Astsubay Sağlık Raporunda 53/b.1 Maddesinden Elendim ? Geçme Şansı Var mı?
Selamlar arkadaşlar, 2025 yılında dış kaynak astsubaylık sağlık mülakatı sürecine girdim. Tüm branşlardan sağlam geçtim fakat üroloji bölümünde sorun yaşadım. Yapılan böbrek sintigrafisi sonucunda: Sağ böbrek %23 çalışıyor, Sol böbrek %77 çalışıyor. Total %100 Sol böbrek kompansatuvar olarak büyümüş(yani doğuştan sağ küçük olduğu için sol telafi edici olarak büyümüş), idrar ve kan değerlerimin hepsi normal özellikle böbrekle alakalı olanlara baktırdım sadece ancak heyet bana TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'nin 53/b.1 maddesini uyguladı ve "tek böbrekte fonksiyonel bozukluk" tanımıyla elendiler. Raporlarım; Böbreklerimde taş, kist, enfeksiyon yok. Böbrek lokasyonları doğru USG'de parankim kalınlığı ile ilgili farklı değerlendirmeler mevcut.Heyet hastanesinde parankim kalınlığı azalmıştır çıktı sonraki kendi yaptırdığım usgde ise parankim kalınlığı normal çıktı devlet hastanesidir ikiside. 2026 yılında tekrar başvuracağım ve bu sefer daha sağlam bir hazırlık yapıyorum. SORUM ŞU: Benim gibi olup da bu maddeyle elenen ve itiraz edip geçen oldu mu? Ya da bu konuda önerisi olan, aynı durumda olup savunma yapan var mı? Her türlü yorum, tavsiye, örnek vaka, yaşanmışlık çok değerli olur. Lütfen yardımcı olabilir misiniz? Teşekkür ederim şimdiden.

Emirhez
18 Temmuz 2025 00:21
böbrek sintigrafisinde veya usg çekimlerinin hiç birinde fonksiyonel bozukluk vardır demiyor fakat yazdıkları madde fonksiyon bozukluğu vardır. Her rapor sonucunda sağ böbrek küçük sol böbrek telafi edici büyük yani boyut farkından dolayı sadece çalışma yüzdelikleri farklı onun dışında hiç bir sıkıntı yok her şey sağlam ben bu meslekten başka bir meslek yapamam çok istiyorum bilgisi olan varsa lütfen yardımcı olsun.
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Yan Ödeme KararnamesiMaaşların Durumu İçler Acısı Halk bankTSK Astsubay Sağlık Raporunda 53/b.1 Maddesinden Elendim ? Geçme Şansı Var mı? TSK dan jandarmaya geçişMehil izni ve yurtdışıJandarma uzman görevde iken psikiyatri

Sözlük

Yaş aldıkça sadeleşmek 1 hayvanlar hakkında duyduğunuz en ilginç bilgi 4 Yapay yağmur 2 hiç ışık yok 1 klan 1 ele hoş 1 şu an çalan şarkı 3 taş kalpli 1 belirsizlik ilkesi 1 bi mola radyo yayını 4

Son Haberler

Toplu iş sözleşmesinde hakem kurulunun ücretleri artırıldıToplu İş Sözleşmesinde Hakeme Başvurma Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı250 bin sosyal konut projesi kapsamında 3 ilde kamulaştırma kararı1 sayılı CBK'da değişiklik yapıldıDevlet Memurlarının Yarım Zamanlı Çalışma Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelik yayımlandı

Editörün Seçimi

2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranı