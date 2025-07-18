Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


18 Temmuz 2025 01:00
Haftalık 15 saat çalışan öğretmen 75 bin TL, diğer memurlar 25 bin TL
Yeni gelen durum tam olarak bu. Haftalık 20 saat çalışmak isteyen memur 25 bin TL alacakken, haftalık zorunlu çalışma saati 15 saat olan öğretmen(başöğretmen) 75 bin TL almış olacak

Kpsbirincisi
Genel Müdür
18 Temmuz 2025 01:25

Ee napalm yani. Gitsin öğretmen olsun o da o zaman.

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