KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan


18 Temmuz 2025 01:26
Tercihler bitti 4001'ciler hangi kadroları yazdınız gelin bakalım

tercih döneminde kimse ses çıkarmadı kadrolar hakkında stratejik olarak :)

Şimdi tercihler bittiğine göre 4001'ci arkadaşlar hangi kadroları kaç puanla yazdınız merak ediyorum özellikle 4 Adet DHMİ kadrosu kaç puanla kapatır acaba?

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