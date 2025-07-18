KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Cüneyt Barışoglu


18 Temmuz 2025 01:44
Mülakattaki Komisyona Ailenin sicili Gidiyor Mudur?

Arkadaşlar ikidir aynı komisyon denk geliyor ve eleniyorum bu yıl mülakatım güzel geçti ona rağmen elendim artık babamın suçları önlerine gidiyor da bilerek mi eliyorlar diye düşünmeye başladım sizce böyle bir durum var mıdır? Benim de şöyle durumum vardı 2022'de önümü biri kesti darp etti polisi aradığımı görünce benden önce gidip benden şikayetçi olmuştu karısı üzerinden şikayet açmışlar hagb aldım ancak elimizde video kanıt olduğu için istinafa gönderdik ve beraate döndü bunu arşivde görseler bile sorun yapacaklarını sanmıyorum ancak babamın suçlarının önlerine geldiğinden şüphelenmekteyim. Babamın genel suçları trafik, polise mukavemet ve bir adet 2010'dan kalma rüşvet davası.

Ek olarak bugün telegramdan bir arkadaş "Güvenlik soruşturman olumsuzsa mülakatta 100 verseler bile sistem eliyor" yazdı bana bunun doğruluk payı nedir?

Not: Geçen yıl mülakat puanıma 40 vermişler bu yıl için de öğrenme talebinde bulundum eğer bu yıl da 40 vermişler ise cidden sorduğum durumdan şüpheleneceğim.

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