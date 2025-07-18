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Editörler : supporters.


18 Temmuz 2025 04:11
yeni schengen kurallari ...2025

kurallara uyup vize alinan ulkeden giris cikis yapmak sartiyla ...

ilk vize tek giris

2. vize 6 ay

3. vize 1 yil

4. vize 3 yil

5.vize 5 yil

https://home-affairs.ec.europa.eu/document/download/7a34579c-120f-4801-b6cb-77a8603c4f9a_en

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