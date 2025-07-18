Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


18 Temmuz 2025 05:01
Polis-Jandarma maaşları eşitlendi hayırlı olsun!
Maaşlar eşitlendiğine göre çalışma sistemi 12-36 dan 24/24 e, 2 şark görevinden jandarma gibi 4 şark görevine, kadrolu çalışmaktan sözleşmeliye geçersiniz artıkın:) birde batıda asayiş doğuda jandarma komando, pardon polis komando olup:):) doğuda dağ karakolları, üs bölgeleri, cezaevleri,ev götürülemez garnizonlar,günlerce süren arazi görevleri sizleri beklemektedir:) eşitlikse eşitlik demi yok öyle güneş gözlüğünü takıp şehir merkezinde çalışmak aynı işi yapıyoruz ya sonuçta

Police4510
Aday Memur
18 Temmuz 2025 05:08
sabahın bu saatinde bu durum seni çok fesatlandırdı çok zoruna gitti heralde konu açmışsın

KenanKomutan32
Aday Memur
18 Temmuz 2025 05:46

Gelip şurda iki hafta polislik yapsanız jandarma daha iyiymiş dersiniz de neyse iş güç olmayınca işte sizde dedikodu yapıp başkalarını çekiş tirit omuz bizim öyle vaktmiz olmuyor çünki iş çok sizin gibi köylerde mangal ypsmıyoz


VatanMilletTrabzon
Aday Memur
18 Temmuz 2025 05:55
Shut Up
Toplam 3 mesaj

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