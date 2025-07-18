Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


18 Temmuz 2025 08:56
geçici gorev
merhabalar herkese kolay gelsin. sark ilinden batı iline gecici görevli gelinir mi, gelindiğinde sarktan sayılır mı, geliniyor ise geçici görevin bir süresi var mi

Yigido155
Aday Memur
18 Temmuz 2025 08:58

Geçici görev farklı, görevlendirme ile olursa sayılır süresi yok her yıl yenilenir yada biter


Bugraemir
Aday Memur
18 Temmuz 2025 09:17
abi şimdi doğuya başlama yapıldı akabinde görevlendirme olacak ve batıya gelecek batıda gecirdigi süre sarktan sayılacak doğru mu
Yigido155, 3 saat önce

Geçici görev farklı, görevlendirme ile olursa sayılır süresi yok her yıl yenilenir yada biter

Toplam 2 mesaj

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