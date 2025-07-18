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Editörler : supporters.


18 Temmuz 2025 09:47
Devlet artık varis coraplarini ödemiyor.

Yetişkin insanların yüzde 25inde varis hastalığı varmış .Türkiye'de 29milyon yetişkin var 2025 rakamlarına göre..


gazanya
Daire Başkanı
18 Temmuz 2025 09:49

Buda Türkiye'de 7.5 milyona yakın varis hastası Türkiye 'de var demek.


gazanya
Daire Başkanı
18 Temmuz 2025 09:51

Daha yeni sordum.Turkiyede bir varis çorabı 950 lira medikalcilerde.


gazanya
Daire Başkanı
18 Temmuz 2025 09:52

90 li yillarda varis çorabı için doktorlar rapor yazıyordu gerek görürlerse.


gazanya
Daire Başkanı
18 Temmuz 2025 09:54

Ve ssk ki hastalar yüzde 25 katılım payı ödüyorlardi.


gazanya
Daire Başkanı
18 Temmuz 2025 09:55

Varis çorapları daha sonra SGK kapssmindan çıkartıldı.


gazanya
Daire Başkanı
18 Temmuz 2025 09:56

Yine 90 li yıllarda 6 ay sonra doktor tekrar yapabiliyordu..


gazanya
Daire Başkanı
18 Temmuz 2025 09:58

Bir varis çorabı 950 lira daha yeni sordum medikalcilerde.


gazanya
Daire Başkanı
18 Temmuz 2025 10:00

Emekli insanın maaşı 14,5 lira.Maasinin 10 da birini bir çoraba mı verecek?

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