Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


18 Temmuz 2025 10:01
Emniyet Teşkilatı Maaş Düzenlemesi

Emniyet teşkilatı personeline maaş düzenlemesi yapılacağı söyleniyor. Ali Yerlikaya Jandarma Personeliyle denkleştirileceğinden bahsetti. En düşük bekçi maaşının 52.584 tl'den 65-66 civarlarına çıkması bekleniyor.

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