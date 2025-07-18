Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


18 Temmuz 2025 10:03
Aile Yılı / Yarı zamanlı çalışma

Bu sistem bizim bakanlığımızda sizce uygulanabilir mi ?

Şuan bile işler yetişmezken nasıl olacak ?


MemurBey1988
Memur
18 Temmuz 2025 10:42

Kanunen hakkınız bu artık.

Planlamayı ve koordniasyonu belirlemekle mükellef olan, komisyondur, idaredir; bu iş için para alıyorlar.

Pandemi gibi düşünün.


umutsuzkatip
Şube Müdürü
18 Temmuz 2025 10:52

Sistemden yararlanamayacak olanlar kanunda belirtilmiş, bunun dışında yarı zamanlı çalışma hakkınızı kimse engelleyemez. Uygulanacak elbette zira çok fazla talep olacağını da düşünmüyorum maaş, sigorta ve kademe ilerlemesi de yarıya düşeceği için.


kenandere
Aday Memur
18 Temmuz 2025 10:55

Bu sistemde kimsenin çalışması azalmıyor sadece daha az mesaide ilgili daha fazla işi yapmak durumunda kalıcak, yani 1 dk da 1 iş yaparken 1 dk da 2 iş yapacakki mesaide olduğu sürede ona verilen işleri bitirebilsin.


Semir0617
Aday Memur
18 Temmuz 2025 10:57

Mevcut durumda çok küçük bir grup faydalanabilecek.

Yarım mesaide kim bakacak cocuga ? Bakıcı kreş kabul etmez.

Ancak ailesi bakan kişilerin ailesini dinlendirmeye yönelik bir sistem olmuş.

Asgari ücret veya yarı maaş verip hiç gelme deseler daha iyi.


Mstfkmlnskrlryz
Aday Memur
18 Temmuz 2025 11:09

Bizim bakanlığımızda faydalanan çok insan var yarı zamanlıdan


harbigenco
Aday Memur
18 Temmuz 2025 11:16
tüm kurumlara uygulanmayacak bu kurumlar arasında adalet bakanlığı personelleri de olacaktır. düşünsenize herkesin o yaşta çocuğu var ve herkes yarım gün çalışacak duruşmalara da avukat çıkar artık

Mstfkmlnskrlryz
Aday Memur
18 Temmuz 2025 11:31

Ben de Adalet Bakanlığı mensubuyum ve benim kalemimde bile var yarı zamanlı çalışan.

ona göre personel alımı yapacaklar artık

harbigenco, 25 dk. önce
tüm kurumlara uygulanmayacak bu kurumlar arasında adalet bakanlığı personelleri de olacaktır. düşünsenize herkesin o yaşta çocuğu var ve herkes yarım gün çalışacak duruşmalara da avukat çıkar artık

BASKANN37
Aday Memur
18 Temmuz 2025 11:40

ya da yanındaki memura kalacak işler. bu da haksızlık olur

kenandere, 46 dk. önce

Bu sistemde kimsenin çalışması azalmıyor sadece daha az mesaide ilgili daha fazla işi yapmak durumunda kalıcak, yani 1 dk da 1 iş yaparken 1 dk da 2 iş yapacakki mesaide olduğu sürede ona verilen işleri bitirebilsin.

Toplam 8 mesaj

Çok Yazılan Konular

300bin TL promosyon için Sosyal Medya Platformunda BirlikZabıt katibi lojman ihtiyacıSendikalar ne işe yarar18 Yaşında memur olmakBakanlığın DikkatineKatipler Dibi gördü (Bakanlığımızın dikkatine)Aile Yılı / Yarı zamanlı çalışmaBu kısırdöngü nereye kadar...Ünvan değişikliği hak.Tayin sonrası feragat hk

Sözlük

Tanısan seversin 1 erkek 2 bi mola radyo yayını 4 Dönüşü muhteşem olmak 1 domuz damı 1 olay ufku 1 kronik venöz yetmezlik 1 klan 1 Ruhun Şarkı Söylerse,hayat seni mutlaka dansa kaldırır. 3 güne bir söz bırak 2

Son Haberler

MEB LGS raporunu yayımladıİş insanı İnan Kıraç'ın evliliği iptal edildiDevlet Denetleme Kurulu hangi durumlarda nasıl harekete geçmektedir?Faladdin ve Binnaz'ın Sahibi: 'Falcılara İnanmam!'HAKMAR'a yönelik FETÖ soruşturması kapsamında hazırlanan MİT raporuna ulaşıldı

Editörün Seçimi

2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranı