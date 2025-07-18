Aile Yılı / Yarı zamanlı çalışma

tüm kurumlara uygulanmayacak bu kurumlar arasında adalet bakanlığı personelleri de olacaktır. düşünsenize herkesin o yaşta çocuğu var ve herkes yarım gün çalışacak duruşmalara da avukat çıkar artık

tüm kurumlara uygulanmayacak bu kurumlar arasında adalet bakanlığı personelleri de olacaktır. düşünsenize herkesin o yaşta çocuğu var ve herkes yarım gün çalışacak duruşmalara da avukat çıkar artık