Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : gül-feşan


18 Temmuz 2025 10:40
İBB Memur ve Sözleşmeli Personel Alımı Hakkında Bilgilendirme
Herkese merhaba, İBB Memur ve Sözleşmeli Personel Sonuçları açıklandı. Evrak teslimleri yapıldı. İBB'ye Zabıta Memuru olarak atanmaya hak kazandığımı öğrendim. Fakat kurumla ilgili internette pek bilgiye rastlamadım. Kafama takılan bazı sorular var. Bilen varsa cevaplayabilirse çok memnun olurum. 1-Arşiv Araştırması ne zaman tamamlanır, tamamlandıktan sonra belediye bizi ne zaman işe başlatır? 2 ay 3 ay lafları dolanıyor ne kadar doğru. Normal şartlarda arşiv araştırması 1 ayda bitmesi gerekiyor. En çok merak ettiğim budur. 2-İBB Zabıta Memuru maaşları ne kadar? 3-Bu maaşa ek başka bir ücret oluyor mu? Alıyorsa detaylarıyla yazabilir misiniz lütfen? (SDS, üç ayda bir çift maaş, yakacak yardımı, ücretsiz İstanbul Kart vs. gibi) 4-Yemek kurum tarafından mı veriliyor? 5-İş olarak neler yapılıyor, genel olarak nasıl geçiyor mesai saatleri? 6-İstanbul'un her noktasına servis imkanı mevcut mudur? (Özellikle Çekmeköy, Üsküdar, Kadıköy tarafları.) 7-Göreve İBB'de başladıktan sonra başka bir İl ya da İlçeye geçme imkanımız oluyor mu? Şimdiden her şey için teşekkür ederim.

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