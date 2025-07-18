Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


18 Temmuz 2025 11:03
Harcırah kaç günde yatıyor

11 inde ilişik kestik vandan eşyaları getirdik halen harcırah yatacak 8 gün oldu. Maaştan verdik. Parası olmayana Allah yardımcısı olsun. Nakliyeci adam parasını istiyor sonuçta senin harcırah paranın yatmasını beklemiyor ki. Yani ilişik kestikten sonra 2 gün içinde yatsa bizde nakliye parasını verip zorda kalmasak olmaz mi. Yatan arkadaşlara kaç günde yattı acaba. Bu kadar uzun sürüyor mu yatmasi.kimse düşünmüyor ki adamın tayini çıktı taşıma parasını verince zorlanır mi diye. Birgün de işimiz düzgün gitsin ya

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