Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


18 Temmuz 2025 11:14
Hizmet Puanı Hatası

temmuzdan önce 9500 olan hizmet puanım 8100e düşmüş e devlette de aynı ama hatalı hem ekip hem de edevlette. aynı şey başına gelen var mıdır neden zaten kayıtlı olan çalışmam gözükmüyor ekleneceğine puanım düşmüş

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