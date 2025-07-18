Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


18 Temmuz 2025 11:30
Memur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve Üyeleri !!!

2025 Temmuz Ayı Yoksulluk Sınırı 85 bin 969 lira.


Kpsbirincisi
Genel Müdür
18 Temmuz 2025 11:32

85 bini geçince yoksul olmuyorsun 85 binin altındaysa yoksul oluyorsun. Nasıl anlıyorsunuz okuduğunuzu acaba

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