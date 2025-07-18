İdari dava açarken avukat tutmak gerekli mi?

Merhabalar, şu anda bir kamu kurumunda kadrolu memur olarak görev yapıyorum ve başka bir kurumda kadrolu mühendis olarak atanmaya hak kazandım fakat kurumum muvafakat vermeyecek gibi. Danıştayın kararlarına veya diğer idare mahkemelerinin kararlarına baktığımda özlük haklarında benim lehime ciddi fark olduğu için kazanma ihtimalim yüksek gözüküyor.

Emsal kararlara benzer bir şekilde derdimi anlatan bir dilekçe yazıp süreci kendim yönetebilir miyim yoksa avukat tutmalı mıyım? Genel izlenimim kurumlar personel yetersizliği gerekçesiyle reddediyor, dava açan memur da özlük hakları, eğitim, maddi manevi gelişim, hizmetlerinden en üst seviyede yararlanılabilecek yerde çalıştırılması gibi sebeplerden bahsediyor.